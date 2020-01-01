В тюрьме в центральной части Мексики произошли беспорядки

Не менее 16 заключенных погибли и еще пятеро пострадали во вторник в ходе беспорядков в тюрьме "Сьенегильяс" в Сакатекасе, столице одноименного штата в центральной части Мексики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Universal.

По данным издания, в ходе столкновений между конфликтующими группами осужденных использовалось огнестрельное оружие. Руководство региона подтвердило факт чрезвычайного происшествия в исправительном учреждении и сообщило, что властям удалось взять ситуацию под контроль. Генеральная прокуратура штата приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

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