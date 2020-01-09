Миллиардер из Австралии пожертвует $48 млн на восстановление страны

Австралийский миллиардер Эндрю Форрест заявил, что пожертвует 70 миллионов австралийских долларов (48 миллионов долларов США) на восстановление пострадавших от лесных пожаров общин на восточном побережье страны. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает австралийская телерадиокорпорация ABC.

Как заявил Форрест, 10 миллионов (6,8 миллиона долларов США) будут выделены на создание добровольческой армии численностью более 1,2 тысячи человек, привлеченных из горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Они будут работать в зонах пожаров, помогая восстанавливать разрушенные общины.

"Мы собираем небольшую армию из 1250 квалифицированных сотрудников из служб оказания первой помощи, экстренной помощи, торговцев, электриков, плотников, руководителей проектов, строителей и персонала для очистки территории", - заявил Форрест.

Еще 10 миллионов, как предполагается, будут потрачены в общинах, которым необходима поддержка в сотрудничестве с австралийским Красным Крестом и Армией спасения.

Остальные 50 миллионов (34 миллиона долларов США) Форрест предоставит для создания национальной концепции по улучшению устойчивости к пожарам и бедствиям. В частности, речь идет о разработке новых подходов к снижению угрозы лесных пожаров при особом внимании к фактору изменения климата.

Форрестер также заявил о создании фонда для восстановления после лесных пожаров, который будет оказывать помощь общинам в течение следующих двух лет, и общественность также сможет внести в него свои пожертвования.

Кроме того, миллиардер отметил, что при необходимости внесет дополнительные средства на восстановление регионов Австралии.

В Австралии в результате природных пожаров выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 17 человек, уничтожил тысячу домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район. На юго-восточном побережье Австралии проходит масштабная эвакуация в связи с пожарами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.