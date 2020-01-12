В Канаде по ошибке сообщили об инциденте на АЭС

12 января 2020 19:08 (UTC+04:00)

Сообщение о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции "Пикеринг", расположенной в провинции Онтарио, было выпущено в воскресенье по ошибке, угрозы населению нет. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Важное обновление: оповещение о [АЭС] "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Угрозы населению и окружающей среде нет", - заявил представитель.

Ранее агентство информировало, что АЭС разослала среди жителей провинции предупреждение о чрезвычайной ситуации на электростанции, добавив, что выброса радиации не было зафиксировано и опасности для населения нет.

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