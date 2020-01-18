МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона

18 января 2020 08:32 (UTC+04:00)

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил по итогам своего визита в Тегеран, что иранские власти готовы взаимодействовать со всеми странами региона, в том числе с Саудовской Аравией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Куреши провел переговоры в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Я считаю, что иранцы хотят взаимодействовать со всеми региональными игроками. Со всеми. С саудитами, бахрейнцами, сирийцами, иракцами, ливийцами…", - сказал он на встрече с журналистами в Вашингтоне.

По словам министра, иранцы "открыты" к диалогу и "хотят обсудить области напряженности" с упомянутыми странами.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Lufthansa продлила приостановку полетов в Тегеран до 28 марта
В мире 17 января 23:17
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing
Иран 17 января 22:19
США внесли в санкционный список бригадного генерала КСИР
США 17 января 21:01
В Иране проходят шествия в поддержку правительства
Общество 17 января 17:07
Сергей Лавров прокомментировал отказ Ирана от части обязательств по СВПД
Россия 17 января 13:40
Иран считает заявление Канады о расследовании авиакатастрофы странным
Политика 17 января 13:05
Лента новостей
На восточное побережье Австралии обрушились сильные ливни и паводки
Другие страны 09:17
В СМИ назвали возможного заказчика покушения на футболиста Ковачевича
В мире 08:59
В Японии трех человек ранили при нападении на ресторан
В мире 08:48
В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
США 08:11
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок
Бизнес 08:00
Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
Другие страны 07:56
Трамп планирует провести встречу с президентом Ирака на экономическом форуме в Давосе
США 07:34
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
Арабские страны 07:06
Британский кабмин проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС
Европа 06:45