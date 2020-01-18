МИД Пакистана считает, что Иран готов к диалогу со странами региона

Глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил по итогам своего визита в Тегеран, что иранские власти готовы взаимодействовать со всеми странами региона, в том числе с Саудовской Аравией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Куреши провел переговоры в Тегеране с президентом Ирана Хасаном Роухани и министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Я считаю, что иранцы хотят взаимодействовать со всеми региональными игроками. Со всеми. С саудитами, бахрейнцами, сирийцами, иракцами, ливийцами…", - сказал он на встрече с журналистами в Вашингтоне.

По словам министра, иранцы "открыты" к диалогу и "хотят обсудить области напряженности" с упомянутыми странами.

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