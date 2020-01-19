Силовики взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута

19 января 2020 02:24 (UTC+04:00)

Силы внутренней безопасности и армейские подразделения разогнали агрессивно настроенных демонстрантов на площади павших и у здания парламента. Столкновения прекратились, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Центре Бейрута продолжают находиться небольшие группы демонстрантов, однако ситуация уже под контролем силовиков, и антиправительственный митинг на данный момент продолжается в мирном ключе.

Активисты требуют роспуска парламента и досрочные выборы, формирование нового независимого правительства и проведения справедливых экономических реформ.

В субботу активисты призвали организовать массовую демонстрацию у здания парламента под лозунгом "суббота гнева". В центр ливанской столицы прибыли колонны с демонстрантами из разных городов. Однако мирная демонстрация быстро переросла в беспорядки после того как, часть демонстрантов начала забрасывать полицию петардами. Полиция пустила в ход спецтехнику и слезоточивый газ. Сообщается о более 165 пострадавших. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов.

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