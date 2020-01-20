Три политика могут быть выдвинуты на пост премьер-министра Ирака

Три иракских политика претендуют на то, чтобы занять кресло премьер-министра республики на фоне усиливающихся столкновений между полицией и демонстрантами в Багдаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в понедельник телеканал Al Hadath, на пост главы кабинета могут быть выдвинуты глава иракской спецслужбы Мустафа аль-Казыми, руководитель Консультативного Совета при президенте Ирака Али аш-Шукри и бывший министр коммуникаций Тауфик Аллауи.

По данным телеканала, наилучшие шансы имеет аль-Казыми, поскольку его кандидатуру поддерживает значительная часть участников протестного движения и аятолла Али ас-Систани, считающийся высшим духовным авторитетом в шиитской общине Ирака.

Ранее депутат Мухаммед аль-Халиди сообщил, что президент Ирака Бархам Салех назовет в понедельник имя кандидата в премьер-министры, которому будет поручено сформировать новое правительство.

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