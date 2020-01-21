Беларусь готова покупать азербайджанскую нефть по мировым ценам - Лукашенко

21 января 2020 18:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика намерена закупать нефть за пределами России по мировым ценам и анализировать рентабельность реализации нефтепродуктов из нее.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "БелТа".

"Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую - не важно какую, нефть, по мировым ценам", - сказал Лукашенко во вторник на совещании с правительством.

По словам Лукашенко, ключевым критерием целесообразности дальнейшего импорта нефти из альтернативных источников остается рентабельность экспорта нефтепродуктов.

«Для этого надо на наших нефтеперерабатывающих заводах получить нефтепродукты из этой нефти, то есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию», - отметил президент Беларуси.

Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти.

«Мы должны сегодня рассмотреть вопрос, как и кому мы будем продавать. Как мы вообще организуем продажу готовых нефтепродуктов. Это очень важный вопрос сегодня и мы должны в этой непростой ситуации получить соответствующий эффект. Повышение продаж на экспорт нефтепродуктов, произведенных нашими заводами, это большой ресурс», - полагает президент.

При этом он потребовал от правительства обеспечить положительную рентабельность нефтепереработки.

«Я вам уже говорил: эти аргументы я даже во внимание принимать не хочу. Войны нет. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов - решайте вопросы. Не можете – уходите», - отмечая ухудшение внешнеэкономических условий констатировал Лукашенко, обращаясь к руководству правительства.

При этом он предупредил участников совещания о персональной ответственности за все предложения.

«Виновные будут не просто уволены - головой отвечать за принятые решения. Поэтому никаких личных пристрастий, интересов - только государственные. Мы не космос изобретаем, не новые космические аппараты. Весь мир работает, примеров много. Берите любой из них и давайте в этом направлении действовать», - сказал президент.

Между тем, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80-процентной загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70 процентов всех производимых нефтепродуктов (10-11 миллионов тонн в год).

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