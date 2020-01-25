В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков

Небольшой самолёт разбился в Гватемале, выполняя трюки в рамках подготовки к авиашоу, три человека погибли, сообщил глава гражданской авиации страны Франсис Аргета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сожалеем о трагическом инциденте, произошедшем в пятницу в Истапе, когда профессиональный пилот... выполнял акробатические маневры перед выставкой, запланированной на субботу", - написал он в Twitter.

В результате погибли три человека. Уполномоченные органы начали расследование.

Авиашоу было отменено.

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