Reuters: угроза цунами объявлена для Ямайки, Кубы и Каймановых островов

Угроза цунами была объявлена во вторник для Ямайки, Кубы и Каймановых островов в связи с землетрясением магнитудой 7,7, зафиксированным в Карибском море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Рейтер.

Землетрясение было зафиксировано в 19.10 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 117,4 километра от города Лусеа на северо-западном побережье Ямайки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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