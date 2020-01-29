Reuters: угроза цунами объявлена для Ямайки, Кубы и Каймановых островов

29 января 2020 00:09 (UTC+04:00)

Угроза цунами была объявлена во вторник для Ямайки, Кубы и Каймановых островов в связи с землетрясением магнитудой 7,7, зафиксированным в Карибском море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Рейтер.

Землетрясение было зафиксировано в 19.10 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 117,4 километра от города Лусеа на северо-западном побережье Ямайки. Очаг залегал на глубине 10 километров.

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