Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Киев с официальным визитом, сообщил в четверг замминистра иностранных дел Украины Егор Божок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майкл Помпео проведут в пятницу встречу в Киеве.

"Мы с нетерпением ожидаем его (Помпео) плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел (Вадимом) Пристайко и министром обороны (Андреем) Загороднюком", - написал Божок в Twitter.

Кроме того, Божок присоединил фото Помпео, спускающегося по трапу самолета.

Ранее пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств.

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