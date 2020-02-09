Взрывы слышны в ТЦ в Таиланде, где находится солдат, убивший более 20 человек
Серия взрывов произошла в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где по-прежнему находится военнослужащий, убивший свыше 20 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на очевидца.
По его данным, также слышны выстрелы.
Ранее телеканал Spring News проинформировал, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника.
Вместе с тем министерство здравоохранения королевства подтвердило, что один представитель сил безопасности погиб и двое пострадали в результате предыдущей перестрелки со злоумышленником.
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