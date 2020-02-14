На Гаити четырнадцать детей погибли при пожаре

Четырнадцать детей погибли при пожаре, который произошел в детском доме на Гаити, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что пожар произошел в четверг вечером в детском доме при церкви. По словам гендиректора института социального благополучия и исследований Ариэль Вильдруан, детский дом, где произошла трагедия, не имел разрешения работать. Причиной пожара мог стать несчастный случай.