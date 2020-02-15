В Мали восемь солдат погибли, попав в засаду

Подразделение вооруженных сил Мали попало в засаду в центральной части страны, погибли восемь военнослужащих. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении малийской армии (FAMa).

Еще четыре военнослужащих получили ранения. Инцидент произошел в коммуне Утагуна в области Гао.

Армия также понесла потери в виде уничтоженной техники и оборудования, отмечается в коммюнике.

Также в пятницу еще один солдат погиб, трое были ранены в области Мопти.