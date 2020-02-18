Шесть человек погибли в ДТП на востоке Индии

По меньшей мере шесть человек погибли, шесть пострадали в ДТП с участием автобуса и легковушки в Индии. Как во вторник сообщает телеканал NDTV, происшествие произошло в штате Бихар на востоке страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным NDTV, водитель автобуса, направлявшегося в город Музаффарпур, потерял управление, в результате чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с легковым автомобилем.

Других подробностей не приводится.