Пакистан испытал крылатую ракету "Раад-2"

Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракеты "Раад-2". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщает пресс-служба армии страны.

"Пакистан произвел успешный пуск крылатой ракеты авиационного базирования "Раад-2" с дальностью полета 600 км", - говорится в пресс-релизе.

"Оружейный комплекс оборудован современными системами наведения и навигации, что позволяет поражать цели с высокой точностью", - заявляет армейская пресс-служба. "Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и начальник штаба ВС Пакистана поздравили ученых и инженеров с успешным проведением испытаний", - подчеркивается в заявлении.