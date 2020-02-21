Президент Южного Судана распустил правительство страны

Президент Южного Судана Салва Киир своим указом распустил в пятницу правительство страны, открыв тем самым путь к созданию 22 февраля правительства национального единства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила южносуданская радиостанция Tamazuj.

Еще одним указом Салва Киир назначил лидера вооруженной оппозиции Риека Машара первым вице-президентом, что также предусмотрено мирным соглашением. Оно было подписано Кииром и Машаром более двух лет назад. Объявлено, что Машар, который дважды занимал пост вице-президента Южного Судана с 2011 по 2013 годы и в 2016 году, примет 22 февраля присягу в качестве второго высшего должностного лица государства.

В ближайшую субботу также будет проведено распределение министерских постов между сторонниками нынешнего президента и оппозицией. Состоится и назначение губернаторов 10 штатов и трех административных районов.

Окончательный компромисс между Кииром и Машаром был достигнут 20 февраля, когда президент дал согласие на проведение административной реформы и сокращение с нынешних 32 до 10 количество образующих государство штатов.