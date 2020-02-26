Число зараженных коронавирусом в Канаде выросло до 12 человек

Власти канадского Онтарио подтвердили пятый случай заражения в провинции, таким образом общее число заразившихся COVID-19 по стране возросло до 12. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CBC.

Руководитель медицинской службы провинции Онтарио сообщил, что еще один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в провинции у 60-летней женщины, недавно вернувшейся из Ирана. Пациентка была изолирована, анализы направлены на повторное тестирование.

Это уже пятый случай заражения в Онтарио, еще семь случаев зафиксировано в провинции Британская Колумбия.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.