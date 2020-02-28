Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Другие страны 28 февраля 2020 00:03 (UTC+04:00)
Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Компания Samsung рассказала о секретных чипах, обеспечивающих безопасность смартфонов. Информация о системе опубликована на сайте производителя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Южнокорейская корпорация сообщила, что на новой флагманской линейке смартфонов Galaxy S20 применяется защитная система Secure Element, работающая на чипе S3K250AF. В нем хранятся пароли, пин-коды, а также учетные данные пользователя для различных сервисов.

Этот чип проверяет все операции, при которых используются личные данные владельца гаджета: от онлайн-платежей до проверки почты. Samsung назвала S3K250AF сейфом, так как он расположен отдельно от встроенной памяти смартфона. Этот чип, как заявляют представители компании, защищает аппарат от атак и предотвращает новые угрозы.

В середине февраля южнокорейский производитель представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20. Старшая модель S20 Ultra оснащена 6,9-дюймовым дисплеем и 108-мегапиксельной тройной камерой. Два других гаджета, S20 и S20+, отличаются 64-мегапиксельной оптикой и экранами в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности (ФОТО)
В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности (ФОТО)
Азербайджан создает мобильные выездные госпитали на границе с Ираном
Азербайджан создает мобильные выездные госпитали на границе с Ираном
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден &quot;За службу Отечеству&quot; 1-й степени (ФОТО) (Версия 2)
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2)
Loading Bars
Лента новостей
Лондонский суд сделал до мая паузу в рассмотрении дела об экстрадиции Ассанжа в США Европа 01:25
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Нидерландах Европа 01:07
Завод по переработке попутного газа месторождения Кашаган построят в Атырауской области Казахстан 00:55
Минобразования ужесточает санитарные нормы в школах Грузии Грузия 00:39
Журнал Science призвал Китай к большей открытости в изучении коронавируса Европа 00:21
Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов Другие страны 00:03
Евросоюз запустит мониторинг влияния коронавируса на экономику Экономика 27 февраля 23:45
Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 44 Европа 27 февраля 23:31
В Азербайджане функционируют лаборатории биобезопасности (ФОТО) Общество 27 февраля 23:17
Российская академия наук пожалуется в ООН на Илона Маска Россия 27 февраля 22:43
Азербайджан создает мобильные выездные госпитали на границе с Ираном Азербайджан 27 февраля 22:23
Главы минобороны Турции и США обсудили по телефону кризис в Идлибе Турция 27 февраля 22:10
Учебно-боевой самолет ВВС Испании разбился в Мурсии Европа 27 февраля 21:34
Plague Inc. удалили из магазинов мобильных приложений в Китае Другие страны 27 февраля 21:22
В Азербайджане вырос объем автомобильных грузоперевозок Транспорт 27 февраля 21:02
Отношения Азербайджана с Турцией кардинально отличаются от других межгосударственных отношений - Айдын Мирзазаде Политика 27 февраля 20:57
В Баку обсуждены возможности присоединения Румынии к "Южному газовому коридору" (ФОТО) Энергетика 27 февраля 20:43
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок усыновления детей, лишенных родительской опеки Общество 27 февраля 20:22
Лаборатории АПБ Азербайджана в состоянии повышенной готовности в связи с коронавирусом (ФОТО) Общество 27 февраля 20:20
Госагентство по туризму Азербайджана обратилось к гражданам и туроператорам в связи с коронавирусом Туризм 27 февраля 19:53
В Азербайджане создан штаб в связи с угрозой коронавируса Общество 27 февраля 19:44
Коронавирус - всего лишь вид гриппа и гораздо менее опасен, чем многие считают - главный инфекционист Азербайджана Общество 27 февраля 19:30
В Зале камерной и органной музыки в Баку почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Культура 27 февраля 19:14
Единственный лоукостер Казахстана запустит ряд рейсов из Караганды Транспорт 27 февраля 19:09
Дорога на въезде в Баку расширяется (ФОТО) Транспорт 27 февраля 19:04
В еще одном районе Азербайджана откроется предприятие малого бизнеса Бизнес 27 февраля 18:59
В Таиланде выздоровели еще трое заболевших коронавирусом Другие страны 27 февраля 18:56
Железнодорожный оператор Казахстана привлечет работы по ремонту оборудования Тендеры 27 февраля 18:56
Конституционный суд Азербайджана распространил информацию по избирательным протоколам Политика 27 февраля 18:55
Азербайджанский государственный экономический университет закупит микроавтобус Тендеры 27 февраля 18:53
Реализация проекта ж/д Карс - Игдыр - Нахчыван повысит экспортный потенциал Нахчыванской АР Экономика 27 февраля 18:39
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 3470 Другие страны 27 февраля 18:37
S&P подтвердил рейтинг "Азерэнержи" на уровне BB Финансы 27 февраля 18:29
Цена нефти Brent опустилась ниже $51 впервые с декабря 2018 года Энергетика 27 февраля 18:19
Глава МВД Германии отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в стране Европа 27 февраля 18:18
Wizz Air сокращает количество рейсов из Грузии в Италию Транспорт 27 февраля 18:15
Компания Khazar Inshaat о ходе строительства высотного здания в Баку Строительство 27 февраля 18:15
Азербайджанская компания огласила сроки завершения строительных работ в одном из жилых массивов Баку Строительство 27 февраля 18:14
Область Казахстана и Узбекистан подписали ряд документов Бизнес 27 февраля 18:11
Мой белый голубь… (ФОТО) Культура 27 февраля 18:10
Парламент Индонезии подписал заявление, осуждающее Ходжалинский геноцид Политика 27 февраля 18:09
В текущем года TRACECA реализует ряд мероприятий совместно со странами участниками Транспорт 27 февраля 18:09
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом Иран 27 февраля 18:08
Азербайджан и Турция способны увеличить товарооборот до $15 млрд. Бизнес 27 февраля 18:05
Орхан Мамедов: Платформа для внедрения исламского банкинга в Азербайджане готова Экономика 27 февраля 18:04
Делегация ЕБРР провела встречу в Минэнерго Азербайджана (ФОТО) Энергетика 27 февраля 18:00
"Азеришыг" обнаружил случаи вмешательства в счетчики Общество 27 февраля 17:58
TƏBİB: Недостатки в Астаринской больнице устраняются, главврач уволен Общество 27 февраля 17:54
INNOLAND о местных стартапах действующих в Силиконовой Долине ИКТ 27 февраля 17:54
Товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос Бизнес 27 февраля 17:54
"Азерэнержи" назвал причину перебоев в электроснабжении в Баку Происшествия 27 февраля 17:54
Азербайджанская компания о ходе строительства многоэтажных зданий в Баку Строительство 27 февраля 17:51
В Азербайджане обнародована дата проведения первого тура выпускных экзаменов для учеников 9-х классов Общество 27 февраля 17:50
Узбекистан ужесточил требования к коммерческим банкам Финансы 27 февраля 17:49
В Казахстане выросли объемы денежных переводов через международные платежные системы Финансы 27 февраля 17:45
Еще одна зарубежная компания присоединилась к разработке "Азери-Чираг-Гюнешли" Энергетика 27 февраля 17:45
Обнародованы объемы перевалки мазута через порты Турции Турция 27 февраля 17:41
Госнефтефонд Азербайджана об инвестициях в золото Энергетика 27 февраля 17:41
Стал известен срок завершения строительства завода по переработке попутного газа на "Кашагане" Энергетика 27 февраля 17:38
В Бакинском метрополитене восстановлено движение поездов Общество 27 февраля 17:36
ГНФАР обнародовал показатели доходов и расходов бюджета Энергетика 27 февраля 17:33
Microsoft о планах и перспективах развития ИКТ в Азербайджане ИКТ 27 февраля 17:31
Азербайджан планирует открыть новые погранично-пропускные пункты Строительство 27 февраля 17:27
Я Ходжалинец – памяти жертв геноцида (ФОТО) Культура 27 февраля 17:23
Главный менеджер компании Microsoft об уязвимостях ОС в Азербайджане ИКТ 27 февраля 17:22
Азербайджанская строительная компания назвала сумму выигрыша в зарубежном тендере Строительство 27 февраля 17:22
Германия высоко оценивает эффективность реформ Узбекистана (Эксклюзив) Финансы 27 февраля 17:19
Обнародованы данные по страхованию от безработицы по состоянию на февраль 2020 года Экономика 27 февраля 17:17
В Польше госпитализировали 55 человек с подозрением на коронавирус Европа 27 февраля 17:16
США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ США 27 февраля 17:13
На Каспии произошло землетрясение Общество 27 февраля 17:13
В Иране на продажу будут выставлены нефтепродукты Экономика 27 февраля 17:12
Россия закроет авиасообщение с Ираном, кроме рейсов "Аэрофлота" Россия 27 февраля 17:11
Азербайджан находится на пересечении двух коридоров, идущих к главному рынку ЕС — российский эксперт Бизнес 27 февраля 17:09
БТА: К станциям метро в Баку привлечены дополнительные автобусы Общество 27 февраля 17:08
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Турция 27 февраля 17:08
В Грузии названы продукты, наиболее востребованные в ЕС Бизнес 27 февраля 17:06
В Азербайджане объявлен конкурс по приему на работу учителей Общество 27 февраля 17:05
Борис Джонсон намерен решить проблему бездомных в Великобритании Европа 27 февраля 17:04
Представлен логотип и образцы медалей Гран-при по парадзюдо в Баку (ФОТО) Спорт 27 февраля 17:04
Министр энергетики Азербайджана встретился с советником заместителя госсекретаря США (ФОТО) Энергетика 27 февраля 17:03
"Приговор совести" в Сумгайыте (ФОТО) Культура 27 февраля 16:57
Глава Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 27 февраля 16:56
Немецкие компании заинтересованы в экономике Узбекистана Бизнес 27 февраля 16:52
Чем удивила Грузия азербайджанцев? Наша бравая команда в одном из вагончиков (ФОТО) Путешествия 27 февраля 16:50
Присвоенные отелям «звезды» будут действительны 3 года – Ассоциация отелей Азербайджана Азербайджан 27 февраля 16:50
Туркменистан предлагает нефтегазовым компаниям освоить национальный сектор Каспия Энергетика 27 февраля 16:48
В Азербайджане есть широкие возможности применения финансовых технологий Финансы 27 февраля 16:39
В Баку пройдет кастинг Top Model Azerbaijan 2020 Стиль 27 февраля 16:34
Минздрав Грузии: Среди подозреваемых в заражении коронавирусом нет граждан Азербайджана Грузия 27 февраля 16:30
SOFAZ обнародовал объемы активов в текущем году Энергетика 27 февраля 16:28
Министр обороны встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Нагорно-карабахский конфликт 27 февраля 16:24
Президент Ильхам Алиев: Будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ Политика 27 февраля 16:20
В электроснабжении Баку возникла проблема Энергетика 27 февраля 16:17
В Азербайджане будет отмечаться 20-летие включения "Ичеришехер" в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО Политика 27 февраля 16:06
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) Политика 27 февраля 16:03
Исчезнувший азербайджанский телеведущий оказался на свадьбе в Эфиопии (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 27 февраля 16:01
Обнародованы объемы нефтепереработки на казахстанском НПЗ Энергетика 27 февраля 16:00
Британия представила позицию по торговому соглашению с ЕС после Brexit Европа 27 февраля 15:57
Председатель парламентского комитета Ирана заразился коронавирусом Общество 27 февраля 15:46
Все новости