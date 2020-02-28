Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Компания Samsung рассказала о секретных чипах, обеспечивающих безопасность смартфонов. Информация о системе опубликована на сайте производителя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Южнокорейская корпорация сообщила, что на новой флагманской линейке смартфонов Galaxy S20 применяется защитная система Secure Element, работающая на чипе S3K250AF. В нем хранятся пароли, пин-коды, а также учетные данные пользователя для различных сервисов.

Этот чип проверяет все операции, при которых используются личные данные владельца гаджета: от онлайн-платежей до проверки почты. Samsung назвала S3K250AF сейфом, так как он расположен отдельно от встроенной памяти смартфона. Этот чип, как заявляют представители компании, защищает аппарат от атак и предотвращает новые угрозы.

В середине февраля южнокорейский производитель представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20. Старшая модель S20 Ultra оснащена 6,9-дюймовым дисплеем и 108-мегапиксельной тройной камерой. Два других гаджета, S20 и S20+, отличаются 64-мегапиксельной оптикой и экранами в 6,2 и 6,7 дюйма соответственно.