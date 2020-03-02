Жителей Таиланда призвали сообщать о "подозрительных" случаях простуды

Министерство здравоохранения Таиланда призывает население страны сообщать в органы здравоохранения по месту жительства обо всех "подозрительных" случаях простудных заболеваний, замеченных в местах проживания. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник на пресс-брифинге в Бангкоке постоянный секретарь минздрава Сукхум Канчанапхимай.

"Мы уже принимаем сотни звонков от обеспокоенных граждан, заметивших в своем окружении или в районе своих мест проживания или в общественном транспорте людей, у которых проявляются симптомы простудных заболеваний. Такие сообщения мы проверяем и, в случае необходимости, принимаем меры", - сказал постсекретарь.

"Такие сообщения для нас очень важны, они часто пополняют списки лиц, которым мы предлагаем пройти карантин и проверку на наличие коронавируса в выделенных для этого больницах", - добавил он.

"Одна просьба: не надо звонить в министерство по всем подобным случаям, лучше звонить в местные отделы здравоохранения, тогда и сотрудникам министерства будет легче обрабатывать поток информации, поступающей с мест, и на местах реакция сотрудников органов здравоохранения будет более адресной и быстрой", - также сказал Канчанапхимай.