Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса

Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В Китае закрыты все кинотеатры, а кассовые сборы в Южной Корее и в Италии существенно уменьшились. В Японии из-за вируса снизился уровень посещаемости кинотеатров.

В этом году с 24 января по 23 февраля, когда в Китае традиционно отмечают Новый год, выручка от продажи билетов составила 4,2 миллиона долларов, тогда как в прошлом году кинозалы за это время заработали 1,76 миллиарда долларов.

В Южной Корее, на пятом по величине кинорынке, за прошедшие выходные объемы продаж билетов упали на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Страх ощущается почти физически. Ситуация похожа на историю с свиным гриппом в 2009 году, но тогда в Корее было 80 тысяч заболевших", — сказал официальный представитель крупнейшей корейской сети кинотеатров CGV.

Аналитики полагают, что потери отрасли в целом составят по меньшей мере пять миллиардов долларов. Эта цифра может сильно возрасти, если и на других мировых рынках кассовые сборы начнут падать.

По прогнозам экспертов, еще несколько недель, а, скорее всего, и месяцев ситуация радикально не изменится.