Власти Китая выявили 75 въехавших в страну больных коронавирусом

Другие страны 4 марта 2020 09:51 (UTC+04:00)
Власти Китая выявили 75 въехавших в страну больных коронавирусом

Власти Китая в последние недели на фоне распространения коронавируса усилили эпидемический контроль не только за выезжающими пассажирами, но и за теми, кто в страну въезжает, в результате удалось выявить 75 "импортированных" случаев COVID-19. Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявления на сайте главного таможенного управления КНР.

"По данным на 4 марта, таможенные органы по всей стране обнаружили 6728 въезжающих в Китай человек с симптомами коронавируса, среди них выявлено 779 предполагаемых случаев заболевания и 75 случаев, когда тест на нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат", - говорится в заявлении.

Только 3 марта по всей стране на въезде были выявлены 227 человек с симптомами коронавируса, из них 63 - предполагаемые случаи заболевания, 5 - подтвержденные (4 в Шанхае, 1 в Пекине).

Отмечается, что недавно Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до "очень высокого". Поскольку число новых случаев заболевания новым коронавирусом за рубежом на протяжении нескольких дней продолжает превышать показатели на территории Китая, риск увеличения "ввозных случаев" нарастает.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.

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