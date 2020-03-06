В Австралии оценили, во сколько им обойдется борьба с коронавирусом

Расходы Австралии на здравоохранение в связи с распространением коронавируса могут достичь миллиарда австралийских долларов (662 миллиона долларов США), сообщил телеканал 7 News со ссылкой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Центральное правительство в Канберре уже выделило на борьбу с вирусом 100 миллионов долларов, однако ее окончательная стоимость может значительно вырасти, заявил премьер.

"Все это может обойтись в один миллиард долларов… Это значительная сумма.., но мы должны быть готовы", - сказал Моррисон. По его словам, региональные власти австралийских штатов должны взять на себя половину этих расходов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 552, из них 3042 пациента скончались, более 53,7 тысячи излечились и выписаны из больниц.