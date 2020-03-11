В Армении подтвердили три новых случая коронавируса

Три новых случая коронавируса подтверждены в Армении. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в среду премьер Никол Пашинян.

"Сегодня, к сожалению, у нас есть три новых случая коронавируса. Двое (заразившихся – ред.) – граждане Армении 45 и 27 лет, один – гражданин Италии (51 год), который работает в Армении. Все трое прибыли из Италии", - написал премьер в Facebook.

"У гражданина Италии и одного из армянских граждан жалоб нет. У другого гражданина Армении пневмония", - добавил Пашинян.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.