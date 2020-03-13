В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны

Выявлены первые случаи заражения коронавирусом именно на территории Аргентины, число заболевших резко возросло, сообщает минздрав страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент в Аргентине большинство случаев является импортированными. Выявлена местная передача вируса людям, находившимся в близком контакте", - говорится в заявлении.

В стране введен обязательный карантин для прибывающих из стран с большим числом заболевших коронавирусом.

"Сегодня было подтверждено 10 новых случаев заболевания COVID-19 в провинциях Чако, Кордоба, Буэнос-Айрес, Энтре Риос и в столице страны. Из них семь случаев связаны с недавним путешествием людей в зоны риска, а три случая - это близкий контакт с теми, у кого был подтвержден коронавирус", - отмечает минздрав страны.

Таким образом, число случаев заболевания выросло до 31, есть один погибший.