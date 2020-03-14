На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом
Семь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Кипре, общее число заболевших достигло 21, сообщило министерство здравоохранения Кипра в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Часть инфицированных находится на домашнем карантине, часть в больницах.
Два первых случая заражения были подтверждены на Кипре 9 марта, оба - местные жители, вернувшиеся из-за границы. До этого Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом.
Лента новостей
Для борьбы с коронавирусом будет израсходовано столько финансовых средств, сколько потребуется - Оперативный штаб
Оперативный штаб: Причиной смерти гражданки, якобы умершей от коронавируса в Азербайджане, является ее хроническое заболевание
В Азербайджане продлен срок регистрации на конкурс по трудоустройству преподователей по бессрочному контракту
Госагентство Азербайджана по социальным услугам и инновациям подписало соглашение с мэрией города Богор (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев освободил от должности председателя Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана
Приборостроительное предприятие Азербайджана огласило объемы производства продукции с начала 2020 года
Нагиф Гамзаев: Взаимное доверие лидеров Азербайджана и Туркменистана способствует развитию двусторонних отношений