На Кипре подтвержден 21 случай инфицирования коронавирусом

Семь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Кипре, общее число заболевших достигло 21, сообщило министерство здравоохранения Кипра в пятницу вечером, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Часть инфицированных находится на домашнем карантине, часть в больницах.

Два первых случая заражения были подтверждены на Кипре 9 марта, оба - местные жители, вернувшиеся из-за границы. До этого Кипр оставался последней страной Евросоюза, где не было инфицированных коронавирусом.