Си Цзиньпин соболезнует Ирану, Италии и Южной Корее из-за коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил лидерам Ирана, Италии и Южной Кореи соболезнования в связи с тяжелой ситуацией в этих странах из-за эпидемии нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Китайский лидер на днях провел телефонные разговоры с президентами Ирана, Италии и Южной Кореи Хасаном Роухани, Серджо Маттареллой и Мун Чжэ Ином, в ходе которых выразил искренние соболезнования от всего китайского народа и правительства в связи с тяжелой эпидемической ситуацией в этих странах.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано свыше 132 тысяч случаев нового коронавируса в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей от вируса превысило 5 тысяч.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи пациентов.