Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее

Южная Корея за сутки зарегистрировала 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 120 вылечились, трое скончались. Об этом, как передает Trend со сылкой на РИА Новости, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Таким образом общее число зараженных выросло до 8162 человека, погибших - 75.

По данным KCDC на 00.00 воскресенья, из числа новых случаев 41 обнаружен в городе Тэгу, 9 в Сеуле, еще 11 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 75, выписаны из больниц 834 человека. Анализы еще 16 272 человек в работе.

Ранее сообщалось о 72 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня.

Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.