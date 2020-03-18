Всемирный банк предоставит Филиппинам кредит в $100 млн для борьбы с коронавирусом

Всемирный банк принял решение выделить Филиппинам $100 млн заемных средств для борьбы с пандемией коронавируса нового типа через упрощенный механизм получения кредита. Об этом в среду сообщил телеканал GMA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Министерства финансов Филиппин, кредит будет предназначен для обеспечения островного государства необходимыми средствами защиты, лабораторными материалами и оборудованием, а также для создания объектов для размещения на карантин и других целей для борьбы с распространением коронавируса. Упрощенная процедура получения заемных средств от Всемирного банка позволит Филипинам получить финансирование в течение нескольких недель, сообщило министерство здравоохранения страны.

Филиппинский президент Родриго Дутерте 16 марта объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории страны сроком на шесть месяцев из-за распространения коронавируса.

На Филиппинах подтверждены 193 случая заражения коронавирусом с 14 летальными исходами, семь человек излечились.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.