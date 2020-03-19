Число заразившихся коронавирусом в Колумбии превысило 100

Министерство здравоохранения Колумбии сообщило в среду о еще 27 случаях заражения новым коронавирусом на территории страны, общее число заболевших возросло до 102, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общее число случаев заражения в стране достигло 102", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

В Боготе зафиксировано 45 случаев заболевания вирусом.

Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта. 17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения.