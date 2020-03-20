В Перу зафиксирована первая на территории страны смерть от коронавируса
Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Перу. Об этом в четверг сообщает министерство здравоохранения латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным ведомства, умерший - 78-летний мужчина, который также страдал гипертонией.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 140 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 207 тысяч человек, более 8,6 тысячи умерли. В Перу к настоящему времени врачи выявили 234 случая заражения.
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