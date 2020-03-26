Число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике возросло до 475

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 475, за последние сутки специалисты выявили еще 70 заболевших. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль. Трансляция его выступления велась на сайте ведомства.

Заместитель министра, как и всегда, не использовал медицинскую маску, однако сидел на заметном расстоянии - около полутора метров - от пришедших вместе с ним коллег, следуя рекомендации соблюдать безопасную дистанцию. По словам Лопеса-Гателля, жертвами COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом) к настоящему времени стали шесть человек, еще 1656 врачи проверяют на наличие инфекции. О первом заболевшем в латиноамериканском государстве стало известно 28 февраля.

Во вторник власти объявили, что в Мексике началась вторая волна распространения коронавируса. Речь идет об этапе, на котором заболевают не только приехавшие из-за границы и те, кто вступал с ними в контакт, но и люди, не покидавшие страну.