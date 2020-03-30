Президент Аргентины продлил общий карантин из-за коронавируса до 12 апреля

Власти Аргентины приняли решение продлить действие всеобщего карантина, введенного 20 марта из-за распространения нового коронавируса, до 12 апреля. Об этом сообщил в воскресенье президент страны Альберто Фернандес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я принял решение продлить карантин до окончания Страстной недели (Страстная неделя у католиков в 2020 году заканчивается 11 апреля)", - сказал он на пресс-конференции.

По словам президента, "более 90% аргентинцев соблюдали режим карантина", который изначально должен был завершиться 31 марта. "Я доволен тем, как мы повели себя как общество", - добавил он.

Как сообщил Фернандес, с момента введения карантина правоохранительными органами были выявлены более 23 тыс. нарушителей режима социальной изоляции, конфискованы были более 3700 автомобилей. Как считает глава государства, вопрос борьбы с пандемией имеет приоритетное значение для правительства. "Обрушившуюся экономику всегда можно восстановить, а человеческую жизнь не вернуть", - подчеркнул Фернандес. Он обещал, что власти окажут поддержку самым уязвимым слоя населения на время действия карантина.

Правительство Аргентины уже приняло ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса и граждан с низкими доходами, в том числе выделило средства на выплаты нуждающимся, заморозило ипотечные кредиты и цены на аренду, запретило отключение коммунальных услуг за неуплату и выселение из дома.