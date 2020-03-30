МИД КНР пообещал Франции активную дружественную поддержку на фоне усиления пандемии

Китайские власти готовы оказать активную дружественную поддержку Франции в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уделяем большое внимание развитию отношений с Францией и дорожим дружбой с этой страной, - сообщила она на регулярном брифинге. - Мы помним, как еще в самом начале пандемии французское правительство оказало нам помощь. Поэтому китайская сторона готова предоставить в ответ всю возможную поддержку, в том числе упростить коммерческие поставки медицинских грузов".

Согласно официальной статистике, число заразившихся коронавирусом во Франции уже превысило 40 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. умерли, еще 7,2 тыс. выписались из больниц.