Заключенные одной из тюрем Панамы устроили бунт из-за угрозы распространения коронавируса

Заключенные тюрьмы "Нуэва-Эсперанса" в панамском регионе Колон устроили бунт, узнав о двух случаях заражения новым коронавирусом в исправительном учреждении. Об этом сообщила в понедельник газета Prensa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники беспорядков жгли кровати и пытались выбить решетки на окнах, требуя от властей освободить тех, кто уже отбыл большую часть наказания. Сотрудники полиции смогли взять ситуацию под контроль, однако для этого им пришлось использовать слезоточивый газ. Сведений о пострадавших среди заключенных или силовиков обнародовано не было. Администрация тюрьмы позднее проинформировала, что инфицированные осужденные были изолированы.

В Панаме уже выявлено 1 988 случаев заражения новым коронавирусом, 54 человека умерли. О первом заболевшем официально стало известно 9 марта. С 1 апреля в стране был введен полный карантин для предотвращения распространения инфекции. С 23 марта правительство решило приостановить авиасообщение с другими странами на 30 дней.