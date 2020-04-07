Стал известен один из самых первых случаев заражения коронавирусом в Ухане

Китайские и американские медики нашли следы коронавируса в образцах мокроты жителей Уханя, которые страдали от гриппоподобных инфекций осенью-зимой 2019 года. Это говорит о том, что SARS-CoV-2 начал распространяться по городу гораздо раньше, чем думали ученые. Статью с выводами ученых опубликовал научный журнал Nature Microbiology, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы повторно проанализировали 640 образцов мокроты из горла пациентов, страдавших от гриппоподобных инфекций в промежутке между 6 октября 2019 года и 21 января 2020 года. В девяти из них оказались следы РНК коронавируса нового типа. Это говорит о том, что локальная передача вируса началась в Ухане уже в начале января этого года", – пишут исследователи.

Ученые уже достаточно долгое время пытаются понять, где и когда появился коронавирус нового типа, который вызвал пандемию болезни COVID-19, а также то, когда он начал передаваться от человека к человеку. Ученые пока не пришли к единому мнению по этому вопросу.

Часть исследователей считает, что вирус SARS-CoV-2 появился в результате так называемых рекомбинаций, обмена генетическим материалом между разными типами коронавирусов. Другие предполагают, что он возник в ходе длительной самостоятельной эволюции вируса, похожего по своей структуре на патоген RaTG13, который поражает летучих мышей.

Многие биологи-эволюционисты считают, что "предок" возбудителя эпидемии COVID-19 появился очень давно, еще ранней осенью или летом 2019 года. Их оппоненты уверены в том, что первая жизнеспособная версия SARS-CoV-2 возникла за несколько недель до начала эпидемии в Ухане.

Ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне (США) и их коллеги из Центра контроля и предотвращения распространения болезней в Ухане (Китай) отмечают, что многие из этих споров можно было бы разрешить, если открыть и изучить самые первые случаи заражения вирусом SARS-CoV-2.

Исследователи сделали большой шаг к этой цели, руководствуясь одним простым соображением – значительная часть легких случаев COVID-19 по симптомам очень похожа на грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции. До седьмого января этого года медики Уханя и других городов Китая просто не знали о существовании SARS-CoV-2, в результате подобные случаи скорее всего диагностировали как легкая или тяжелая форма ОРВИ.

Ученые проверили, так это или нет на самом деле, исследовав образцы биологических материалов 600 жителей Уханя, которые страдали от гриппоподобных болезней и обратились в разные клиники города в конце осени и начале зимы, в пик сезонной эпидемии гриппа.

Подозрения медиков оправдались: сразу девять жителей Уханя, которые обратились за помощью к врачам, на самом деле болели COVID-19, а не гриппом или другими классическими респираторными инфекциями. Первый его носитель среди изученных пациентов, 46-летняя женщина, пошла в больницу уже 4 января этого года, за несколько недель до того, как вирус, предположительно, начал массово распространяться по городу и провинции Хубэй.

Учитывая, что число носителей гриппоподобных заболеваний в последние недели 2019 года было в разы выше, чем в предыдущие два сезона, можно сказать, что коронавирус начал распространяться по территории Уханя гораздо раньше, чем предполагали китайские специалисты. Аналогичные исследования в других очагах инфекции, как надеются ученые, помогут понять, когда SARS-CoV-2 проник на их территорию и уточнить траекторию его эволюции.