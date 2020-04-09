Жителям Боготы предписали покидать дома в разные дни по гендерному признаку

Власти столицы Колумбии приняли решение ввести ограничения на выход жителей из своих домов по гендерному признаку для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в среду объявила столичная градоначальница Клаудия Лопес во время выступления в Боготе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По четным числам выходить на улицу могут только женщины. По нечетным - только мужчины. Трансгендеры - в зависимости от своей гендерной идентичности", - заявила Лопес, выступление которой транслировалось в Twitter мэрии.

Градоначальница отметила, что данные ограничения будут действовать с понедельника, 13 апреля, и до окончания общенационального карантина, 26 апреля.

17 марта президент Колумбии Иван Дуке объявил в стране режим чрезвычайного положения. Позже власти приняли решение прекратить прием международных рейсов для предотвращения распространения коронавируса и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля. Затем его продлили до 26 апреля. Первый случай инфицирования был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 7 апреля общее число заразившихся в Колумбии составляет 1 780, 50 человек умерли, 100 выздоровели.