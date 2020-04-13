В Канаде число умерших от коронавируса превысило 700

Число погибших в результате заражения новым коронавирусом в Канаде достигло 713 человек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Си-ти-ви, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, количество заразившихся в стране за все время пандемии составляет почти 24,3 тыс. человек, 7 тыс. из них уже вылечились. Больше всего жертв в провинции Квебек - 289 человек. Согласно официальным данным Минздрава Канады, речь пока идет о 674 летальных случаях.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

В четверг премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.