Карантин в бразильском Сан-Паулу начнут снимать с 11 мая

Власти бразильского штата Сан-Паулу, ставшего эпицентром эпидемии коронавируса нового типа в стране, начнут снимать карантин начиная с 11 мая. Как сообщил в ходе пресс-конференции в среду губернатор региона Жоау Дориа, постепенное восстановление экономической активности в разных городах и районах будет проходить с разной скоростью в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В условиях текущей пандемии мы опираемся в своих шагах на здравоохранение и науку, и продолжим это делать после окончания продленного до 11 мая карантина. Будем принимать во внимание ситуацию на местах и в различных секторах, которые смогут вернуться к работе при условии соблюдения мер безопасности", - заявил Дориа. Он также пояснил, что власти разработают систему классификации, в соответствии с которой будет определяться масштаб послаблений.

Среди критериев для отказа от жестких карантинных мер власти называют степень нагрузки на местные медучреждения, в частности наличие там свободных коек, а также низкое число инфицированных и широкую доступность тестов на заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Кроме того, власти рассчитывают на помощь частного сектора в проведении массового тестирования в крупных компаниях и внедрения соответствующих протоколов в целых секторах, уточнила глава управления экономического развития региона Патрисия Эллен.

По словам вице-губернатора этого самого густонаселенного и промышленно развитого штата Родригу Гарсии, несмотря на введенный 24 марта карантин в Сан-Паулу продолжали работать около 74% предприятий. Вместе с тем снижение числа людей на улицах позволило властям провести дополнительные приготовления в системе государственного здравоохранения.