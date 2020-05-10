В Нью-Дели госпитализировали экс-премьера Индии Манмохана Сингха

Бывший премьер-министр Индии, 87-летний Манмохан Сингх доставлен в воскресенье в больницу при Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели. Как сообщил телеканал NDTV, экс-премьер помещен в кардиоторакальное отделение, где находится под постоянным наблюдением врачей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подробностей о состоянии Сингха не приводится.

Манмохан Сингх - член старейшей в Индии политической партии "Индийский национальный конгресс". Он занимал пост премьера два срока подряд (с мая 2004 года по май 2014 года).