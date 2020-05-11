Крупнейшая авиакомпания Колумбии подала заявление на банкротство из-за пандемии

Крупнейшая и старейшая авиакомпания Колумбии Avianca подала заявление на оформление банкротства, чтобы провести реорганизацию бизнеса, поскольку пандемия коронавируса привела к снижению пассажиропотока. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье на странице авиаперевозчика в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"10 мая 2020 года Avianca Holdings SA и некоторые из ее дочерних и зависимых компаний обратились с добровольной просьбой об объявлении банкротства <...> в суд <...> Южного округа Нью-Йорка, чтобы сохранить и реорганизовать бизнес компании", - говорится в заявлении.

Отмечается, что перевозчик будет "продолжать работать и обслуживать клиентов во время этого процесса". Кроме того, компания ведет переговоры с правительством Колумбии и других стран относительно выделения финансовой помощи.