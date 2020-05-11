Хайнань к 2022 году создаст крупный подземный комплекс по очистке воды стоимостью $210 млн

Власти южнокитайской провинции Хайнань одобрили ключевой индустриальный проект по созданию на севере острова крупного подземного комплекса для очистки сточных вод и масштабного производства качественного питьевого ресурса. Как сообщила газета "Хайнань жибао", инвестиции в проект превысят 1,4 млрд юаней (около $210 млн), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объект площадью 111 тыс. м будет находиться в восточной части административного центра провинции, города Хайкоу, на текущий момент уже ведутся земельные работы и подготовка к забиванию мощных железобетонных свай.

"Проект осуществляется на основе национальных стандартов, в то же время учтены и современные международные критерии, применяемые при получении высококачественной питьевой воды. Благодаря этому комплексу существенно повысятся характеристики безопасного продукта, предназначенного для местного населения", - рассказал представитель мэрии.

По его словам, до сих пор на Хайнане не было аналогов таких подземных промышленных сооружений. В соответствии с рабочим графиком, к 2025 году объект будет перерабатывать до 200 тыс. тонн воды в сутки, а еще через 10 лет - вдвое больше.