Каракас считает смерть афроамериканца в Миннесоте следствием политики Белого дома

Гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в результате задержания полицией является следствием политики, проводимой правящими кругами США. Такое мнение в четверг высказала исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это прискорбный эпизод расизма, вдохновленный высшими эшелонами политической системы США, управляемой сегодня из Белого дома сторонниками превосходства белой расы. Ужасно, что человечеству все еще приходится быть свидетелем подобных актов расовой ненависти!", - написала она в Twitter.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) две ночи подряд проходили массовые демонстрации после публикации в интернете видеозаписи, на которой запечатлено задержание 46-летнего Флойда 25 мая по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его наземь, один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, его игнорировали. Вскоре после этого афроамериканец умер в одной из больниц города.

Четверо полицейских, которые участвовали в задержании Флойда, 26 мая были уволены.