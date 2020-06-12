Сильное землетрясение произошло у берегов ЮАР

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в пятницу в Индийском океане у берегов ЮАР., передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Эпицентр подземных толчков находился в 1,65 тысячи километров к востоку от города Ист-Лондон с населением в 478 тысяч человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Предупреждений о вероятном цунами не объявлялось.