В Бразилии выявили свыше 1,1 млн человек с коронавирусом
В Бразилии зафиксировали более 1,1 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, гласят данные Минздрава страны, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
За прошедшие сутки в стране зафиксировали 21 тыс. заболевших и 654 новые смерти.
Всего с начала эпидемии выздоровели 571 649 человек, под наблюдением врачей находится 483 550 пациентов. Смертность от COVID-19 в стране составляет 4,6% (умерли свыше 51 тыс. человек).
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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