Власти Перу продлили действие режима ЧП из-за коронавируса до августа

Руководство Перу приняло решение продлить до 31 июля действие режима чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в субботу сообщает местная газета El Comercio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание отмечает, что границы страны останутся закрытыми по меньшей мере до августа, но карантинные меры будут ослаблены. Так, обязательный карантин сохранится только для детей до 14 лет и граждан старше 65 лет.

Число заразившихся коронавирусом в Перу на сегодняшний день составляет 272 364, умерли 8 939 человек, выздоровели 159 806 пациентов.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позже руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа.