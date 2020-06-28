Три китайские авиакомпании получили первые самолеты производства КНР
Китайская корпорация коммерческой авиации (COMAC) поставила авиакомпаниям Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines первые три самолета собственного производства ARJ21, которые начинают эксплуатироваться на регулярной основе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили местные СМИ.
ARJ21 - 90-местный среднемагистральный лайнер. Указанные авиакомпании в течение текущего года должны получить по три таких самолета.
В разработке у COMAC еще два пассажирских самолета: узкофюзеляжный C919, который в настоящее время проходит летные испытания, и широкофюзеляжный самолет CR929, разрабатываемый совместно с Россией.
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