В аэропорту ливийского города Мисурата вспыхнул пожар

Сильный пожар вспыхнул в одном из пассажирских терминалов ливийского города Мисурата, расположенного в 200 км восточнее Триполи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

К настоящему времени прибывшим на место пожарным бригадам удалось потушить огонь. Как отмечает портал, терминал могли поджечь. В частности, утверждается, что это могли сделать недовольные тем, что воздушная гавань, которая является одним из главных транспортных узлов для рейсов из-за рубежа на западе страны, стала источником вспышки коронавируса в городе в последние дни. Однако официального подтверждения этой информации пока не последовало.

В администрации аэропорта указали, что причины пожара на данный момент не установлены. Не сообщается также о пострадавших и размерах материального ущерба.

Ранее муниципалитет Мисураты объявил чрезвычайное положение в связи с резким увеличением с конца июля числа подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди городского населения. Запрещены все общественные мероприятия, массовые скопления людей, большинству персонала местных компаний и предприятий рекомендовано не выходить на рабочие места, ограничен въезд и выезд граждан из города.