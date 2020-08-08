В Алжире продлили комендантский час из-за коронавируса до 31 августа

Другие страны 8 августа 2020 18:46 (UTC+04:00)
В Алжире продлили комендантский час из-за коронавируса до 31 августа

Власти Алжира продлили ограничительные меры в 29 из 48 провинций страны сроком до 31 августа в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом говорится в обнародованном в субботу коммюнике канцелярии главы правительства Абдельазиза Джеррада, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с указаниями президента, верховного главнокомандующего вооруженными силами, министра национальной обороны Абдельмаджида Теббуна, после консультаций с научным комитетом по мониторингу распространения коронавируса и органами здравоохранения премьер-министр подписал указ о введении ограничительных мер на период с 9 по 31 августа 2020 года", - отмечается в документе.

В частности, решено изменить время действия, но при этом сохранить комендантский час в 29 провинциях. Если до сих пор он длился с 20:00 вечера до 05:00 утра, то теперь будет действовать с 23:00 вечера до 6:00 утра.

Рост суточных показателей заражения

Число людей, заразившихся коронавирусом в Алжире, превысило 34,1 тыс. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 1,2 тыс. человек. При этом выздоровели свыше 23,6 тыс. пациентов. Первый случай инфицирования коронавирусом в Алжире был зафиксирован 25 февраля.

По данным властей, с середины июня наблюдается стабильное увеличение суточных показателей заражения. Как пояснил ранее представитель правительственного научного комитета по мониторингу распространения коронавируса Джамель Фурар, это стало "следствием несоблюдения ограничительных мер против распространения коронавируса после возобновления некоторых видов коммерческой, экономической и социальной деятельности в нескольких провинциях".

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