Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси 79,7% голосов

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным экзитпола, Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов.

Ранее ЦИК Белоруссии объявил, что явка по состоянию на 18:00 составила 79%. Всего работало 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом.

Выборы признаны состоявшимися с учетом того, что в них приняло участие более половины избирателей, внесенных в списки для голосования. Проголосовать могли около 6,8 млн белорусских граждан. За пять дней досрочно проголосовали 41,7% избирателей. Президент будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины граждан, принявших участие в голосовании.