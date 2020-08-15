Почти 340 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

Другие страны 15 августа 2020 23:47 (UTC+04:00)
Почти 340 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

Порядка 340 человек заболели сальмонеллезом в семи регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на канадское министерство здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На данный момент летальных исходов не зафиксировано, 48 человек госпитализированы. Больше всего пострадавших в западных канадских провинциях Альберта (208 человек) и Британская Колумбия (78).

Источником инфекции стала продукция одной из американских фирм, которая поставляет в Канаду лук. Уже установлено, что люди заразились как после приготовления пищи дома, так и после посещения ресторанов. Продукция этой фирмы отзывается из магазинов.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Компании Греции открыты для партнерства с Туркменистаном
Компании Греции открыты для партнерства с Туркменистаном
Помпео призвал страны ЕС запретить въезд лицам, связанным с &quot;Хезболлах&quot;
Помпео призвал страны ЕС запретить въезд лицам, связанным с "Хезболлах"
«Барселона» заплатит €5 млн «Ливерпулю» в случае победы «Баварии» в Лиге чемпионов
«Барселона» заплатит €5 млн «Ливерпулю» в случае победы «Баварии» в Лиге чемпионов
Loading Bars
Лента новостей
Группа российских врачей прибывает в Узбекистан Узбекистан 00:11
В Центре по контролю за заболеваниями Грузии заявили, что установлены все контакты инфицированных в Местия Грузия 00:06
Активы страховой компании "Ipək Yolu" многократно увеличились Финансы 15 августа 23:59
Почти 340 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде Другие страны 15 августа 23:47
Мишель Аун не планирует уходить в отставку с поста президента Ливана Арабские страны 15 августа 23:21
Компании Греции открыты для партнерства с Туркменистаном Бизнес 15 августа 23:00
Член Армянского национального конгресса раскритиковал интервью Пашиняна BBC Армения 15 августа 22:45
В Турции задержано лицо, готовившее теракт в крупных городах Турция 15 августа 22:39
Госдеп считает Совбез ООН лучшим местом обсуждения оружейного эмбарго против Ирана В мире 15 августа 22:29
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 992 человека Турция 15 августа 22:14
Страховые резервы азербайджанской СК Qala Həyat увеличились Финансы 15 августа 22:00
Полиция Колумбии задержала почти 100 человек на вечеринке за нарушение карантина Другие страны 15 августа 21:48
Севшее на мель у берегов Маврикия судно Wakashio раскололось надвое В мире 15 августа 21:30
Агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений Грузия 15 августа 21:10
USAID поддерживает развитие венчурного капитала в Узбекистане Узбекистан 15 августа 21:06
Азербайджанский продюсер вошел в состав жюри Нацотбора Казахстана на "Детское Евровидение" Культура 15 августа 20:58
Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - минобороны Азербайджана Политика 15 августа 20:52
ВВС Турции нейтрализовали девять террориста РПК на севере Ирака Турция 15 августа 20:48
Помпео призвал страны ЕС запретить въезд лицам, связанным с "Хезболлах" США 15 августа 20:27
Оглашены доходы от экспорта фруктов и овощей из Азербайджана Бизнес 15 августа 20:00
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 15 августа 19:58
В России из-за обрушения конвейера на шахте погибли четыре горняка Россия 15 августа 19:41
Трамп временно разрешил Huawei США 15 августа 19:20
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 340 тыс. человек Общество 15 августа 19:00
В индустриальном парке в столице Казахстана запустят ряд новых производств Казахстан 15 августа 19:00
Михаил Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа Россия 15 августа 18:59
«Барселона» заплатит €5 млн «Ливерпулю» в случае победы «Баварии» в Лиге чемпионов Спорт 15 августа 18:36
На севере Афин загорелся завод по переработке пластика Европа 15 августа 18:16
Народный артист Азербайджана Сархан Сархан выступит в Москве с сольным концертом Культура 15 августа 18:09
Кабмин Азербайджана принял решение об учетных документах сельских административных округов Экономика 15 августа 18:07
В Грузии за сутки выявлено 15 новых случаев коронавируса Грузия 15 августа 18:00
В Азербайджане выросло ипотечное кредитование по гослинии Финансы 15 августа 18:00
Казахстанская газодобывающая компания привлечет услуги составления проектно-сметной документации Тендеры 15 августа 18:00
Президент Ильхам Алиев поздравил индонезийского коллегу Политика 15 августа 17:53
В Баку продезинфицированы 550 улиц (ФОТО) Общество 15 августа 17:49
Выздоровевший от коронавируса врач Джавид Пашаев выписан домой (ФОТО) Общество 15 августа 17:44
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 207 человек Общество 15 августа 17:20
В борьбе с коронавирусом Азербайджан добился весьма позитивных результатов - депутат Политика 15 августа 17:05
Новые послы Ирана в 6 странах встретились с президентом Иран 15 августа 17:00
Инфраструктурные работы на грузинском участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс близятся к заключительному этапу Транспорт 15 августа 17:00
Массовое проведение религиозных обрядов представляет опасность с точки зрения распространения коронавируса - УМК Общество 15 августа 16:49
Экспорт азербайджанской продукции в Молдову многократно увеличился Финансы 15 августа 16:12
Туркменистан нарастил объем товарооборота Бизнес 15 августа 16:01
Правительство Грузии будет субсидировать закупку нестандартных яблок Грузия 15 августа 16:00
Нефтегазовая нацкомпания Казахстана привлечет услуги по проектированию Тендеры 15 августа 16:00
УМК: Необходимо соблюдать решение Оперативного штаба в связи с религиозными обрядами Общество 15 августа 15:53
Учреждение Координационного совета азербайджанцев Франции привнесло организованности и динамики в движение диаспоры - Госкомитет Политика 15 августа 15:30
Микробизнес в Азербайджане получит дополнительную финподдержку - госслужба Финансы 15 августа 15:19
Китайская компания поставит хлопкоуборочные комбайны в Узбекистан Бизнес 15 августа 15:13
Туркменистан перевыполнил план в строительной сфере более чем на 20% Строительство 15 августа 15:12
Цена азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно Финансы 15 августа 15:12
В период пандемии нецелесообразно собираться в мечетях и проводить различные церемонии - УМК Общество 15 августа 15:10
Любимица миллионов отмечает юбилей - Афаг Баширгызы 65! Культура 15 августа 15:09
Посол: Индия намерена возобновить закупки нефти у Ирана Иран 15 августа 15:00
В Туркменистане назван план по уборке пшеницы на следующий год Бизнес 15 августа 14:55
В Азербайджане названы условия перевода студентов из вуза в вуз Общество 15 августа 14:50
В Туркменистане создадут центр геоинформации, внедрят цифровые системы Транспорт 15 августа 14:42
Ташкентский Международный Аэропорт объявляет тендер на закупку автошин Тендеры 15 августа 14:41
В Азербайджане изучили проблемы применения методов машинного обучения в нефтегазовой отрасли Энергетика 15 августа 14:38
Сократилась транспортировка нефти по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан - BOTAS Энергетика 15 августа 14:34
Узбекско - китайское СП закупит сварочный аппарат путем тендера Тендеры 15 августа 14:34
Число клиентов в кафе и ресторанах должно быть сокращено вдвое - АПБ Азербайджана Экономика 15 августа 14:31
Часть обратившихся граждан отказалась возвращаться в страну, когда самолет уже был отправлен - Хикмет Гаджиев Политика 15 августа 14:26
Выросла доля Германии в структуре импорта Азербайджана Бизнес 15 августа 14:24
Германия поддерживает расширение доступа Грузии в рамках программы МВФ Extended Fund Facility Финансы 15 августа 14:20
Хикмет Гаджиев: Мы становились очевидцами того, как Пашинян ставил себя в комичное положение и во время дебатов с Президентом Азербайджана в Мюнхене Политика 15 августа 14:04
ЗАО "Бакинский метрополитен" о строительных работах на станции метро "Папанин" и в Ходжасанском депо Общество 15 августа 14:03
Magticom запустил 5G интернет в тестовом режиме Грузия 15 августа 14:00
Туркменистан перевыполнил план по добыче нефти и газового конденсата Энергетика 15 августа 14:00
Минобразования Азербайджана: Кандидаты в учителя в основном сдают экзамены в Баку и Сумгайыте Общество 15 августа 13:35
В России началось производство вакцины от коронавируса Россия 15 августа 13:31
МИД Азербайджана распространил спутниковые изображения нового незаконного поселения, созданного в оккупированном Арменией Кельбаджаре (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15 августа 13:28
Вопрос возобновления в Азербайджане работы общественного транспорта в выходные будет рассмотрен в последующие недели Общество 15 августа 13:25
Радикалы кормятся армянским хлебом, а унижают свой народ - депутат Политика 15 августа 13:24
Врач Джавид Пашаев вылечился от коронавируса и сегодня будет выписан из клиники - TƏBİB Общество 15 августа 13:18
Окончательного решения об открытии крупных торговых центров пока нет - помощник Президента Азербайджана Экономика 15 августа 13:08
Компания "Пассажирские перевозки" Казахстана привлечет услуги по ремонту Тендеры 15 августа 13:07
Желающие вернуться в Азербайджан на своем автомобиле должны обратиться в посольства и Оперативный штаб - помощник Президента Политика 15 августа 13:05
Нефтегазовая компания Казахстана закупит измерительные приборы Тендеры 15 августа 13:04
Казахстанская компания привлечет услуги по модернизации системы видеонаблюдения Тендеры 15 августа 13:03
Иран направил вторую партию гумпомощи в Кыргызстан Иран 15 августа 13:02
Оперативный штаб о свадебных церемониях в Азербайджане Общество 15 августа 12:53
Как Азербайджан помогает другим странам, так и они могут помогать нам - помощник Президента Политика 15 августа 12:47
Послабления в отношении объектов общепита в Азербайджане не распространяются на свадьбы - зампред госналоговой службы Общество 15 августа 12:45
Врачи, прибывшие в Азербайджан из Китая и Италии, работают не на платной основе - Оперативный штаб Общество 15 августа 12:36
Госналоговая служба Азербайджана: Объекты общепита будут работать по определенным правилам Общество 15 августа 12:35
Сотрудники полиции находятся на передовой борьбы с коронавирусом в Азербайджане - помощник Президента Общество 15 августа 12:29
Помощник Президента Азербайджана обратился к населению в связи с предстоящим месяцем Мухаррам Общество 15 августа 12:22
TƏBİB: Режим карантина в Азербайджане не обусловлен уровнем заполненности коронавирусных больниц Общество 15 августа 12:21
Азербайджан не обременяет себя долгами, у страны достаточно своих ресурсов - помощник Президента Экономика 15 августа 12:15
TƏBİB: Мы не начинали переговоры о закупке вакцины от коронавируса в России Общество 15 августа 12:13
В случае появления на рынке сертифицированной вакцины будет проделана работа по ее закупке - помощник Президента Азербайджана Общество 15 августа 12:07
Внешняя торговля Грузии продолжает снижаться Грузия 15 августа 12:02
При послаблениях карантина нужно быть готовыми к определенному росту числа заражений коронавирусом - TƏBİB Общество 15 августа 11:58
В Туркменистане наблюдается рост ВВП Финансы 15 августа 11:53
В ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" прошло совещание в формате видеоконференции по текущему состоянию производственного процесса в ООО Azərpambıq ASK Экономика 15 августа 11:51
Очередной публичный бред Пашиняна - в эфире британского телеканала - депутат Политика 15 августа 11:43
Эпидемситуация в районах Азербайджана исследуется крайне тщательно - помощник Президента Общество 15 августа 11:42
В России за сутки выявили 5 061 случай заражения коронавирусом Россия 15 августа 11:37
Вопрос возобновления учебного процесса в Азербайджане изучается в комплексной форме - Хикмет Гаджиев Общество 15 августа 11:33
Все новости